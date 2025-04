DIRETTA Serie A Venezia-Monza | Formazioni UFFICIALI LIVE

Serie A parte subito con un match molto importante in ottica salvezzaCi avviciniamo sempre di più alla conclusione della stagione e tutte le partite diventano di vitale importanza per il raggiungimento degli obiettivi di ogni singola squadra.Di Francesco (LaPresse) – Calciomercato.itÈ così anche per il Venezia e il Monza che si sfidano nella trentaduesima giornata del campionato di Serie A. I lagunari, guidati in panchina da Eusebio Di Francesco, hanno una vera e propria ultima chance per non perdere ulteriore terreno dal quartultimo posto in classifica, attualmente occupato dal Lecce di Marco Giampaolo con cinque punti di vantaggio. E, nel turno precedente, hanno proprio pareggiato contro i giallorossi in trasferta. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Venezia-Monza | Formazioni UFFICIALI LIVE Leggi su Calciomercato.it Dopo l’anticipo di ieri sera tra l’Udinese e il Milan, il sabato della trentaduesima giornata del campionato diA parte subito con un match molto importante in ottica salvezzaCi avviciniamo sempre di più alla conclusione della stagione e tutte le partite diventano di vitale importanza per il raggiungimento degli obiettivi di ogni singola squadra.Di Francesco (LaPresse) – Calciomercato.itÈ così anche per ile ilche si sfidano nella trentaduesima giornata del campionato diA. I lagunari, guidati in panchina da Eusebio Di Francesco, hanno una vera e propria ultima chance per non perdere ulteriore terreno dal quartultimo posto in classifica, attualmente occupato dal Lecce di Marco Giampaolo con cinque punti di vantaggio. E, nel turno precedente, hanno proprio pareggiato contro i giallorossi in trasferta.

