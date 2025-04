De Grandis positivo | Cagliari? Inter si è fatta il ‘callo’ Parma da esempio!

Grandis ha presentato la prossima sfida di Serie A tra Inter e Cagliari, sottolineando le sue sensazioni positive sul piano della tenuta mentale della compagine nerazzurra.IL RAGIONAMENTO – Inter-Cagliari si disputerà oggi 12 aprile alle ore 18 allo Stadio San Siro. A parlarne è il giornalista Stefano De Grandis, il quale a Sky Sport ha posto l’accento sull’importanza della rimonta subìta contro il Parma per assumere l’atteggiamento giusto in vista del futuro: «Il pronostico vede l’Inter favorita, ma delle difficoltà potrebbe incontrarle. Inzaghi sta applicando un turnover ragionato, che i nerazzurri possono sostenere. Chiaramente, il passo falso ti può ancora mettere in difficoltà: quanto accaduto contro il Parma può aiutare ad evitare nuove situazioni del genere».De Grandis sul ruolo da favorita dell’Inter in Serie A: Cagliari nel mirinoLE SENSAZIONI – De Grandis ha poi proseguito soffermandosi sulla possibilità che i meneghini riescano a gestire al meglio la moltitudine di impegni ancora da disputare in stagione: «L’Inter si è fatta il ‘callo‘, per cui è difficile che sbagli ancora. Inter-news.it - De Grandis positivo: «Cagliari? Inter si è fatta il ‘callo’. Parma da esempio!» Leggi su Inter-news.it Stefano Deha presentato la prossima sfida di Serie A tra, sottolineando le sue sensazioni positive sul piano della tenuta mentale della compagine nerazzurra.IL RAGIONAMENTO –si disputerà oggi 12 aprile alle ore 18 allo Stadio San Siro. A parlarne è il giornalista Stefano De, il quale a Sky Sport ha posto l’accento sull’importanza della rimonta subìta contro ilper assumere l’atteggiamento giusto in vista del futuro: «Il pronostico vede l’favorita, ma delle difficoltà potrebbe incontrarle. Inzaghi sta applicando un turnover ragionato, che i nerazzurri possono sostenere. Chiaramente, il passo falso ti può ancora mettere in difficoltà: quanto accaduto contro ilpuò aiutare ad evitare nuove situazioni del genere».Desul ruolo da favorita dell’in Serie A:nel mirinoLE SENSAZIONI – Deha poi proseguito soffermandosi sulla possibilità che i meneghini riescano a gestire al meglio la moltitudine di impegni ancora da disputare in stagione: «L’si èil ‘callo‘, per cui è difficile che sbagli ancora.

Potrebbe interessarti anche:

L’Inter celebra i 46 anni di Valentino Rossi con una maglia speciale : la indosserà contro il Cagliari

Inter e Nike hanno annunciato una nuova collaborazione con il leggendario campione di motociclismo Valentino Rossi. Il frutto di questa partnership è una maglia speciale che unisce il mondo del ...

Inter-Cagliari : formazioni - dove vederla in tv e streaming

Inter-Cagliari (sabato 12 aprile con calcio d`inizio alle ore 18) è una gara valevole per la 32ª giornata di campionato in Serie A, la...

Inter Cagliari - Inzaghi sceglie il turnover : ecco chi farà il suo esordio dal primo minuto!

di RedazioneInter Cagliari si avvicina, Simone Inzaghi pensa al turnover per il match di Serie A, ecco chi farà il suo esordio dal primo minuto a San Siro, i dettagli Nemmeno il tempo di godere ...

Genoa, Vieira ammette: "L'Empoli ha fatto meglio di noi, ora testa a Cagliari e Lecce". Lazio - Cagliari, la designazione arbitrale - I PRECEDENTI. Ne parlano su altre fonti