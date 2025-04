Addio a Graziano Mesina la primula rossa del banditismo sardo

banditismo sardo. Era stato scarcerato l'11 aprile per gravi motivi di salute, essendo affetto da un tumore in fase terminale Vanityfair.it - Addio a Graziano Mesina, la “primula rossa” del banditismo sardo Leggi su Vanityfair.it È morto a 83 anni lo storico latitante e simbolo del. Era stato scarcerato l'11 aprile per gravi motivi di salute, essendo affetto da un tumore in fase terminale

Graziano Mesina è morto. L?ex primula rossa del banditismo sardo aveva compiuto 83 anni lo scorso 4 aprile: ieri - 11 aprile - aveva lasciato il carcere di Opera per essere trasferito in...

Graziano Mesina è morto. L’ex primula rossa del banditismo sardo aveva 83 anni. Era gravemente malato e detenuto nel carcere di Opera, solo ieri le sue legali avevano ottenuto dal Tribunale di ...

(In base a quanto diffuso da msn.com:) Addio a Graziano Mesina: la fine della primula rossa del banditismo sardo - Graziano Mesina è deceduto a 83 anni dopo essere stato scarcerato per gravi motivi di salute. Ripercorriamo la sua lunga storia tra evasioni. Per decenni, il nome di Graziano Mesina ha rappresentato i ...

