Inter-news.it - Pio Esposito: «Inter il mio grande sogno. Per realizzarlo manca…»

Fresco di rinnovo di contratto con l’, Francesco Pioracconta il suo momento con lo Spezia e rivela i suoi sogni più grandi nel corso di un’vista rilasciata a SportMediaset.LO SPEZIA – Questi sono i giorni di Francesco Pio, che si gode il prolungamento fino al 2030 con l’. Prima di parlare delnerazzurro, però, l’attaccante si sofferma sulla squadra in cui è in forza attualmente in prestito: «A inizio anno in pochi ci davano favoriti per la promozione in Serie A, però noi abbiamo continuato un percorso iniziato l’anno scorso con il mister D’Angelo e adesso tocca solo crederci. Tornato allo Spezia nonostante il corteggiamento di altri club? Secondo la mia opinione, quest’estate era giusto confermarsi un altro anno in Serie B per poi fare il salto magari l’anno prossimo».