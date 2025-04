Nucleare Iran al via negoziati con Usa

Iran e Usa sul programma Nucleare Iraniano. Nel 2018, durante il primo mandato Trump, gli Usa erano usciti dal precedente accordo. I delegati interloquIranno attraverso un mediatore del Paese ospite: la formula indiretta è quella scelta da Teheran, dopo aver respinto la proposta statunitense di un negoziato diretto. Per l'Iran partecipa il ministro degli Esteri Araghchi, per gli Usa l'inviato Witkoff, arrivato da Mosca dopo un colloquio con il presidente russo Putin.

