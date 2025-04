Venezia-Monza Streaming Gratis | dove vedere la Serie A in Diretta Live

Serie A con le sfide della 32ª giornata. Alle ore 15:00 è previsto il calcio d’inizio di Venezia-Monza al Penzo, match cruciale nella lotta salvezza. L’andamento di Venezia e MonzaIl Venezia ha la grande chance di rilanciarsi per kasalvezza. I lagunari occupano la penultima posizione in classifica con 21 punti (a -5 dal quartultimo posto), ma le prestazioni dell’ultimo periodo (con i pareggi contro Lazio, Atalanta e Napoli) lasciano ben sperare. Nell’ultimo giornata, la squadra di Di Francesco ha raccolto un punto nella trasferta con il Lecce, mentre l’ultima vittoria risale addirittura al 22 dicembre (2-1 con il Cagliari).Sono prossime allo zero invece le chance del Monza, che salvo clamorosi ribaltando sarà la prima squadra a retrocedere in cadetteria. Sololaroma.it - Venezia-Monza Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live Leggi su Sololaroma.it Alle porte un grande sabato diA con le sfide della 32ª giornata. Alle ore 15:00 è previsto il calcio d’inizio dial Penzo, match cruciale nella lotta salvezza. L’andamento diIlha la grande chance di rilanciarsi per kasalvezza. I lagunari occupano la penultima posizione in classifica con 21 punti (a -5 dal quartultimo posto), ma le prestazioni dell’ultimo periodo (con i pareggi contro Lazio, Atalanta e Napoli) lasciano ben sperare. Nell’ultimo giornata, la squadra di Di Francesco ha raccolto un punto nella trasferta con il Lecce, mentre l’ultima vittoria risale addirittura al 22 dicembre (2-1 con il Cagliari).Sono prossime allo zero invece le chance del, che salvo clamorosi ribaltando sarà la prima squadra a retrocedere in cadetteria.

Potrebbe interessarti anche:

DIRETTA Serie A - Venezia-Monza | Segui la cronaca LIVE

Dopo l’anticipo di ieri sera tra l’Udinese e il Milan, il sabato della trentaduesima giornata del campionato di Serie A parte subito con un match molto importante in ottica salvezza Ci avviciniamo ...

Venezia-Monza : formazioni - dove vederla in tv e streaming

Sfida sul fondo della classifica nella 32esima giornata di Serie A: Venezia-Monza. Allo stadio Pier Luigi Penzo va in scena lo scontro tra le...

Convocati Venezia - eco la lista completa di mister Di Francesco in vista della gara contro il Monza

Convocati Venezia, ecco la lista completa di Di Francesco in vista della sfida contro il Monza. Il comunicato Sono 25 i giocatori convocati da mister Eusebio Di Francesco per il match valido per la ...

Venezia Monza in streaming gratis? Guarda la partita in diretta. Venezia-Monza dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni. Venezia-Monza, dove vedere la partita in tv: gli orari. Diretta Venezia-Monza ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni. Venezia-Monza: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Venezia-Monza: formazioni, dove vederla in tv e streaming. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Venezia-Monza LIVE alle 15 - Venezia-Monza, 32a giornata di Serie A Allo stadio Pier Luigi Penzo va in scena lo scontro tra le ultime due squadre nel massimo campionato, una partita cruciale so.

(L’agenzia tuttosport.com ha pubblicato che:) Diretta Venezia-Monza ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Venezia-Monza, gara valida per la 32ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona ...

(Come si legge su sport.sky.it:) Venezia-Monza, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita Venezia-Monza, della 32^ giornata di Serie A, si gioca sabato 12 aprile alle ore 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ...