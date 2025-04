Picchiato a sangue per aver messo un like sui social a una ragazza | 17enne operato alla testa

operato d'urgenza per una emorragia celebrare: ieri sera davanti a un locale pubblico a Misilmeri, nel Palermitano, è stato preso a pugni alla testa durante una lite scoppiata per motivi di gelosi. La vittima aveva messo un like a un post social forse di una ragazza. Leggi su Fanpage.it Un ragazzo di 17 anni è statod'urgenza per una emorragia celebrare: ieri sera davanti a un locale pubblico a Misilmeri, nel Palermitano, è stato preso a pugnidurante una lite scoppiata per motivi di gelosi. La vittima avevauna un postforse di una

Picchiato a sangue per aver messo un like sui social a una ragazza: 17enne operato alla testa.

