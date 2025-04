Liverpool-West Ham il pronostico di Premier League | Salah per festeggiare il rinnovo

Premier League: il programma di giornata si aprirà con il match tra Liverpool e West Ham ad Anfield Road alle ore 15:00. I padroni di casa partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.28, mentre il pareggio e il successo degli ospiti sono dati rispettivamente a 5.75 e 9.25.Come arrivano al match Liverpool e West HamNonostante la sconfitta sul campo del Fulham nell’ultimo turno, il Liverpool è ad un passo dal titolo di campione d’Inghilterra. I Reds conservano un vantaggio di ben 11 punti sull’Arsenal a sette giornate dal termine, un margine rassicurante. Sololaroma.it - Liverpool-West Ham, il pronostico di Premier League: Salah per festeggiare il rinnovo Leggi su Sololaroma.it Dopo la tre giorni delle coppe europee con le gare d’andata dei quarti di finale, tornano protagonisti i campionati nazionali in questo weekend. Domani, domenica 12 aprile, ci aspettano quattro partite valide per il 32° turno di: il programma di giornata si aprirà con il match traHam ad Anfield Road alle ore 15:00. I padroni di casa partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.28, mentre il pareggio e il successo degli ospiti sono dati rispettivamente a 5.75 e 9.25.Come arrivano al matchHamNonostante la sconfitta sul campo del Fulham nell’ultimo turno, ilè ad un passo dal titolo di campione d’Inghilterra. I Reds conservano un vantaggio di ben 11 punti sull’Arsenal a sette giornate dal termine, un margine rassicurante.

