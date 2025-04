Nuova Orchestra Scarlatti | Amori & Virtù a San Marcellino

Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino 10), si svolgerà il concerto "Amori & Virtù" – musiche vocali e strumentali di Alessandro Scarlatti, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi – 3° appuntamento di Scarlatti 300, edizione 2025 dei Concerti per Federico, rassegna realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, nell'ambito delle iniziative del progetto F2 Cultura.Partecipano al concerto il soprano Chiara Polese e il mezzosoprano Flavia Fioretti; al cembalo Marco Palumbo; primo violino alla testa della N.O.S. è Giacomo Mirra. Continua con grande partecipazione e consenso di pubblico la rassegna che abbina prestigiosi spazi accademici aperti a tutti alla celebrazione dei 300 anni dalla morte di Alessandro Scarlatti (1660-1725), grandissimo compositore, uno dei padri della civiltà musicale fiorita a Napoli tra '600 e '700.

