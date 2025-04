Udinese-Milan Leao risponde presente | è sempre decisivo E con Theo…

Milan, Rafael Leao è stato tra i protagonisti positivi della vittoria dei rossoneri contro l'Udinese. Le pagelle e l'analisi della sua gara Pianetamilan.it - Udinese-Milan, Leao risponde presente: è sempre decisivo. E con Theo… Leggi su Pianetamilan.it , Rafaelè stato tra i protagonisti positivi della vittoria dei rossoneri contro l'. Le pagelle e l'analisi della sua gara

Ordine si pronuncia su Rafael Leao. E sulla sua eventuale presenza dal primo minuto nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter a San Siro. DERBY IN ARRIVO – Al termine della partita tra Empoli e ...

Massimo Orlando ha commentato Napoli-Milan 2-1 sulle frequenze di TMW Radio. Poi il pensiero molto chiaro su cosa fare di Rafael Leao e di Theo Hernandez

Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Parma, partita della 22^ giornata della Serie A 2024-2025

Udinese-Milan 0-4, pagelle e tabellino: Leao incanta, rossoneri in scioltezza. Pagelle Udinese-Milan 0-4: Leao surfa, Theo ritrova il binario, Lucca in gabbia. Poker rossonero nell'anticipo: Leao e compagni piegano l'Udinese. Udinese-Milan 0-4, le pagelle rossonere: Pavlovic roccioso, Leao incide.

(Da una nota di msn.com si apprende che:) Rafael Leao votato come MVP di Udinese vs Milan - “Le statistiche del portoghese parlano chiaro: un gol, un assist, due tiri in porta e un contributo costante in fase offensiva. Con 28 passaggi totali e 18 precisi, ha dimostrato di essere un punto di ...

(Secondo quanto riportato da msn.com:) Udinese-Milan 0-4, le pagelle rossonere: Pavlovic roccioso, Leao incide - Vittoria netta per il Milan, un ritorno al successo prezioso per riavvicinarsi alla zona valida per l'Europa in attesa delle concorrenti. Da segnalare la prova di Leao, un gol e un assist per lui, cos ...

(Il quotidiano sport.virgilio.it ha riportato che:) Pagelle Udinese-Milan 0-4: Leao surfa, Theo ritrova il binario, Lucca in gabbia - Il Milan cala il poker contro l'Udinese e si rilancia nella lotta all'Europa: ritrovano il sorriso Leao e Theo Hernandez, doppia cifra Reijnders. Le pagelle.