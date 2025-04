Cina-ASEAN | forum di media e think tank evidenzia cooperazione per lo sviluppo comune

media e think tank della Cina e dei 10 Paesi membri dell’Associazione delle nazioni del Sud-est Asiatico (ASEAN) si sono riuniti ieri nella capitale malese per il China-ASEAN media and think tank forum, per discutere e promuovere lo sviluppo comune. Sotto il tema “Rafforzare la cooperazione ASEAN-Cina”, i partecipanti hanno chiesto uno sforzo congiunto per raccontare le storie di successo della cooperazione tra la Cina e l’ASEAN. Nel suo discorso di apertura, il vice primo ministro della Malesia, Fadillah Yusof, ha riaffermato l’incrollabile impegno del suo Paese per “un partenariato ASEAN-Cina coeso che contribuisca alla stabilita’ regionale e alla resilienza economica globale”. Ha elogiato il forum come una piattaforma preziosa per lo scambio di idee tra media e think tank, sottolineando il loro ruolo centrale nel colmare le differenze di prospettiva, nell’orientare le politiche e nel promuovere l’armonia regionale in quest’epoca complessa. Romadailynews.it - Cina-ASEAN: forum di media e think tank evidenzia cooperazione per lo sviluppo comune Leggi su Romadailynews.it Rappresentanti dei principalidellae dei 10 Paesi membri dell’Associazione delle nazioni del Sud-est Asiatico () si sono riuniti ieri nella capitale malese per il China-and, per discutere e promuovere lo. Sotto il tema “Rafforzare la”, i partecipanti hanno chiesto uno sforzo congiunto per raccontare le storie di successo dellatra lae l’. Nel suo discorso di apertura, il vice primo ministro della Malesia, Fadillah Yusof, ha riaffermato l’incrollabile impegno del suo Paese per “un partenariatocoeso che contribuisca alla stabilita’ regionale e alla resilienza economica globale”. Ha elogiato ilcome una piattaforma preziosa per lo scambio di idee tra, sottolineando il loro ruolo centrale nel colmare le differenze di prospettiva, nell’orientare le politiche e nel promuovere l’armonia regionale in quest’epoca complessa.

Potrebbe interessarti anche:

Onlyfans - social media e insegnanti : il ministero dell'Istruzione vuole introdurre un codice di comportamento

Il caso di Elena Maraga, la maestra d'asilo di Treviso che ha aperto un profilo su OnlyFans per arrotondare lo stipendio, ha acceso un dibattito nazionale sull'uso dei social media da parte degli ...

Rune : «Non sono un bad boy - è un’etichetta che conviene ai media. Uno come Sinner non si vedeva dai tempi dei Big3»

La parentesi al Masters 1000 di Montecarlo, per lui, non si è rivelata positiva complice un problema fisico che l’ha costretto al ritiro. Ma Holger Rune guarda al futuro con moderato ottimismo, ...

La "Giornata dello studente" - per gli alunni con la media superiore all'8 una borsa di studio da 500 euro

La "Giornata dello studente" di Sarsina, giunta alla sua terza edizione, si è confermata come un'importante occasione per celebrare l'impegno e il merito degli studenti. L'iniziativa, promossa ...

FOCUS CINITALIA Multinazionali in Cina, due Forum per un confronto sullo sviluppo. Boao Forum, il modello cinese analizzato dagli analisti internazionali. Lusso made in Italy: all’inseguimento della Cina. Forum China, viaggiatori cinesi preziosi per turismo lombardo di qualità. Vertice Cina-Africa: la posta in gioco. Cina e Russia criticano l’Occidente al forum annuale sulla sicurezza di Pechino. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di formiche.net che:) Asean e Medio Oriente sono gli obiettivi della moneta digitale della Cina - a dieci Paesi dell’Asean e sei del Medio Oriente. Qualcosa che segnerebbe un ulteriore passo nella strategia cinese di penetrazione nei mercati globali. Una mossa che, se fosse confermata ...

(In base alle informazioni di msn.com:) Media, accelerano i colloqui Asean-Cina su Codice di Condotta - (ANSA) - SINGAPORE, 28 FEB - I colloqui tra Asean - la comunità economica dei Paesi del Sud-est asiatico - e Cina per la firma del Codice di condotta nel Mar Cinese meridionale, a lungo rimandato ...

(Lo rende noto tempo.co:) ASEAN dan Cina Memulai Perundingan Pedoman di Laut Cina Selatan - “Kami mulai membahas dengan negara lain peserta dari kelompok kerja (ASEAN dan Cina), bagaimana mengintensifkan negosiasi yang berlangsung. Intinya pembahasan masih berlangsung,” kata Sidharto saat ...