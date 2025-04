Superbike Nicolò Bulega vince sul velluto Gara-1 di Assen Tripletta italiana con Locatelli e Petrucci!

Nicolò Bulega (Ducati) la Gara-1 del round olandese del Mondiale Superbike 2025, disputatasi nel pomeriggio di sabato 12 aprile ad Assen. Il centauro del Team Aruba.it ha preceduto Andrea Locatelli (Yamaha) e Danilo Petrucci (Ducati Barni).Tutto apparentemente molto facile per il venticinquenne emiliano, scattato ottimamente e poi andato in fuga grazie a un ritmo insostenibile per gli avversari. Difatti, dopo aver guadagnato la testa in partenza, Bulega ha fatto letteralmente Gara a sè, conseguendo sul velluto il quarto successo della stagione.La corsa è stata accesa dall'avvincente lotta per il podio, che ha coinvolto Andrea Locatelli, Toprak Razgatlioglu e Danilo Petrucci. Il turco ha dovuto risalire dalla sesta posizione, dannandosi letteralmente l'anima per provare ad acciuffare quantomeno la piazza d'onore.

