Fabio Panetta | Migliora il rating italiano e l' euro digitale amplia le possibilità

Migliorate le condizioni del sistema bancario, che allora erano deboli e in sofferenza. Oggi siamo un creditore nei confronti del Paesi esteri, quindi non solo non mi stupisce ma potrebbe ancora Migliorare la valutazione". Lo ha detto il governatore di Banca d'Italia, Fabio Panetta, all'anteprima del Festival dell'economia a Trento, parlando dell'aumento del rating italiano da parte di S&P. Quotidiano.net - Fabio Panetta: Migliora il rating italiano e l'euro digitale amplia le possibilità Leggi su Quotidiano.net "Non sono sorpreso, anzi me lo aspettavo. Tre mesi fa in occasione del Forex a Torino lo avevo detto esplicitamente. Le condizioni dell'economia italiana sono cambiate, è cambiato il modo di condurre i conti pubblici che sono stati gestiti con ragionevolezza e non sono stati trattati come una variabile indipendente. Rispetto a 15 anni fa, quando ci fu il peggioramento delle valutazioni delle agenzie, sonote le condizioni del sistema bancario, che allora erano deboli e in sofferenza. Oggi siamo un creditore nei confronti del Paesi esteri, quindi non solo non mi stupisce ma potrebbe ancorare la valutazione". Lo ha detto il governatore di Banca d'Italia,, all'anteprima del Festival dell'economia a Trento, parlando dell'aumento delda parte di S&P.

