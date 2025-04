Dazi Salvini | Mi auguro nessuno a Bruxelles alimenti guerre commerciali

Salvini interviene sui Dazi: "nessuno a Bruxelles alimenti guerre commerciali". "E' bello che sia il governo italiano ad essere portavoce dell'accordo, del dialogo e dell'unità, e quindi è una grande responsabilità e vediamo di arrivarci preparati", ha detto il vicepremier e leader della Lega a margine della scuola di formazione del partito a Roma, parlando della missione negli Usa della premier, Giorgia Meloni."Le guerre commerciali e le guerre militari nel 2025 sono la fine, sono la sconfitta dell'uomo. Come mi auguro – ha aggiunto – che per l'Ucraina nessuno a Bruxelles ostacoli il processo di pace tra Ucraina, Russia e Usa, lo stesso mi auguro che nessuno alimenti guerre commerciali che ci vedrebbero soccombere. Perché tra Cina e Stati Uniti, se l'Unione europea si mette a fare guerre, per le nostre imprese e per i nostri lavoratori la vedo male.

