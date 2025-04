Giorgetti | Nessuna manovra correttiva prevista per la spesa difesa al 2% del Pil

Giorgetti è di raggiungere l'obiettivo senza attivare la clausola nazionale" per la sospensione del Patto di stabilità. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine dell'Ecofin informale a Varsavia, interpellato su come l'Italia aumenterà la spesa nella difesa. Intende l'obiettivo del 2% del Pil speso nella difesa? "Certo", ha risposto. Il ministro ha poi escluso che serva una manovra correttiva legata alle minori previsioni di crescita del Paese nel Def (lo 0,6%). "No - ha risposto a una domanda al riguardo -. L'ho sempre detto che noi non avevamo bisogno di cambiare i nostri profili di contabilità anche in relazione alle previsioni di crescita. Certamente questo ci permette il rientro dell'indebitamento meno significativo di quello che avremmo auspicato. Quotidiano.net - Giorgetti: Nessuna manovra correttiva prevista per la spesa difesa al 2% del Pil Leggi su Quotidiano.net "L'obiettivo del ministroè di raggiungere l'obiettivo senza attivare la clausola nazionale" per la sospensione del Patto di stabilità. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo, a margine dell'Ecofin informale a Varsavia, interpellato su come l'Italia aumenterà lanella. Intende l'obiettivo del 2% del Pil speso nella? "Certo", ha risposto. Il ministro ha poi escluso che serva unalegata alle minori previsioni di crescita del Paese nel Def (lo 0,6%). "No - ha risposto a una domanda al riguardo -. L'ho sempre detto che noi non avevamo bisogno di cambiare i nostri profili di contabilità anche in relazione alle previsioni di crescita. Certamente questo ci permette il rientro dell'indebitamento meno significativo di quello che avremmo auspicato.

