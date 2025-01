Oasport.it - LIVE ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano 23-27, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: LeDay sugli scudi nel secondo quarto

26-31 SHAVON SHIELDS! CANESTRO COL FALLO, +5.26-29 Armoni Brooks si mette in proprio: +3.26-27 2+1 chiuso da Theo Maledon: l'accorcia, -1.23-27 Stoppata irregolare e canestro di Brooks valido.23-25 Tripla frontale di Maledon e -2.20-25 Canestro dal gomito di: +5!20-23 Un solo libero segnato da Roberson: l'rosicchia un punto ai meneghini.L'ex Partizan Belgrado sfonda quota duemila punti segnati in, salendo a 2.003!19-23 Semi-gancio perfetto di: mini-parziale meneghino.19-21 Tap-in di Diop: +2 EA7 Emporio Armani!Inizia il!Prima sirena a: 19-19 traed!19-19 1/2 anche per Diop: pareggio!19-18 1/2 di Dimitrijevic per rosicchiare un punto.