Laporta è convinto di poter moltiplicare pani e pesci ma il Barcellona è tecnicamente in bancarotta El Paìs

“È stato Víctor Font, secondo nelle ultime elezioni presidenziali del Barça, a dire che Joanaveva smesso di essere laportista. E forse non aveva tutti i torti”, scrive Elcommentando la crisi economica ormai strutturale del. Il caso Olmo è ormai deflagrato.“Da Joanci si aspettava un secondo miracolo – scrive – Nella sua prima gestione aveva trovato un club distrutto economicamente e disperato sportivamente, così lontano dai suoi principali concorrenti su tutti i fronti che un giorno si organizzò una partita a tarda notte, si distribuì gazpacho tra i presenti, si pareggiò – quasi per miracolo – contro il Siviglia e tutto ciò viene ancora ricordato come una delle notti magiche nella costruzione del miglior Barça della storia. Fu il debutto di Ronaldinho, naturalmente.