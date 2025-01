Quotidiano.net - L’agenda di palazzo Chigi. Dalle riforme alle regionali. Tutti i dossier da chiudere

Il caso di Cecilia Sala (la giornalista italiana rapita in Iraq) arrivato come un fulmine a ciel sereno e di difficile soluzione. Ma anche il decreto Milleproroghe fino al nuovo decreto sull’invio di armi all’Ucraina. E le, tema che al solo nominarlo provoca sudori freddi. Ma l’obiettivo va raggiunto, dalla separazione delle carriere dei magistrati al nodo Autonomia fino alla ripresa dell’iter sul premierato. Sullo sfondo, ancora la questione migranti e lo stallo sull’elezione di quattro giudici della Corte costituzionale, nonché la nomina di Simona Agnes alla presidenza Rai, finofibrillazioni interne alla maggioranza, da far rientrare, sulle possibili modifiche al ddl sicurezza. Pare una partenza ripida, in salita, quella che il governo Meloni si appresta ad intraprendere non appena riapriranno le Camere, lasciandospun 2024 segnato dalla paura dopo il ko in Sardegna, il sospiro di sollievo dopo la riconferma di Marco Marsilio in Abruzzo, poi le vittorie in Piemonte e soprattutto nella Liguria colpita dalla vicenda Toti.