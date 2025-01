Ilfattoquotidiano.it - La transizione delle compagnie petrolifere: dal greenwashing al greenkilling. Si torna alle fonti fossili

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dalsiamo ormai passati al. L’aria è cambiata, non c’è più bisogno di far finta di avere a cuore l’ambiente, ora le multinazionali annunciano a gran voce disinvestimenti drinnovabili e proclamano la loro dedizione. Questo è ciò che vogliono azionisti ed investitori, perché i soldi continuano a farsi molto più con petrolio, carbone e gas che con vento e sole. Le rinnovabili richiedono investimenti, mentre la gigantesca infrastrutturazione per igià esiste. Quando i tassi erano a zero e finanziare progetti costava poco, il gioco valeva la candela. Ora non più. E se prima la politica cercava almeno di indicare una strada, ora l’atmosfera che prevale è quella del liberi tutti. Le scadenze slittano, le dichiarazioni si fanno più blande, le regole si annacquano, le proteste si reprimono.