La città invasa dai rifiuti. Strade sporche in centro. Discariche a Moneta

Carrara, 2 gennaio 2025 – Gli abitanti di viasi dicono esasperati con Comune e Nausicaa per il mancato ritiro dell’immondizia. E non solo, insi lamenta sporcizia diffusa, cassonetti strabordanti e deiezioni canine nelle vie principali dello shopping natalizio che h anno ’soggiornato’ per l’intero periodo natalizio senza mai essere rimosse. Sicuramente si tratta di inciviltà di residenti che impuniti portano a giro il proprio cane senza raccogliere i resti, ma d’altro canto Nausicaa non sembra curarsi di intervenire e rimuovere. Per quanto riguardaa lamentare che l’isola ecologica è diventata una discarica sono i residenti del civico 5, che fanno presente che il ritiro delle varie frazioni non è stato fatto da prima di Natale, e adesso l’isola èda ogni sorta di rifiuto: carta, pacchi, bottiglie di vetro, sacchi dell’indifferenziata e tutto quello che hanno conferito i residenti in questi giorni di festa.