La cicogna fa rotta su Brescia. Sei i fiocchi in una notte

Il bebè che ha inaugurato il 2025 in provincia disi chiama Antonio, 3,458 chili di bimbo venuto alla luce ventitré minuti esatti dopo la mezzaalla Poliambulanza in città. È suo, primogenito di Alessia e Giuseppe, il primo vagito di quest’anno appena iniziato. Due ore e mezza più tardi, all’ospedale Civile, è venuta al mondo invece Charlotte, che ha pianto per la prima volta alle 3,04. Il terzo posto è andato a un altro fiocco rosa: appartiene a Rawan, piccola di una coppia originaria del Marocco che abita a Bagnolo Mella. Ha aperto gli occhi sul mondo alle 3,48 all’ospedale di Manerbio. Nel complesso nella primadel 2025 sono nati sei bimbi. A ruota, dopo Antonio, Charlotte e Rawan, al Civile è nata Ginevra Sofia, mentre all’ospedale sant’Anna, sempre in città debuttava alla vita Daniel, figlio di genitori della Moldavia.