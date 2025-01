Bergamonews.it - Inter-Atalanta, Mamma ho perso l’aereo o BellaFesta? La tv del 2 gennaio

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, giovedì 2, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre”.Bailey, un golden retriever, vive nella fattoria del suo padrone Ethan e di sua moglie Hannah, insieme a C.J., la loro nipotina. Il cane è molto affezionato alla bambina e cerca di proteggerla da ogni pericolo fino a quando, improvvisamente, Gloria, ladella piccola, decide di portarla via con sé. Dieci anni dopo, Bailey ha lasciato la sua vita per nuove anime, ma è rimasto fedele alla promessa fatta ad Ethan: non abbandonare mai C.J.Su Canale5 alle 20 si potrà vedere la partita di calcio tra, valida per le semifinali della supercoppa italiana.Il pre-partita inizierà alle 19.30.RaiDue alle 21.20 trasmetterà “”, condotto da Pierluigi Diaco.