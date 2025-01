Inter-news.it - Inter-Atalanta, Gasperini cambia davanti. La probabile formazione

L’giocherà contro l’nella semifinale di Supercoppa Italiana. Gian Pierosorprende per le scelte, laper la partita. SORPRESA – Gian Pierovorrebbe portare una sorpresa nella partita tra. Mateo Retegui non sarà disponibile per la gara di Supercoppa Italiana e l’allenatore deve trovare una soluzione. Anche Gianluca Scamacca sta proseguendo il percorso per il definitivo recupero, ma non ci sarà in Arabia Saudita. A Riyadh perla più grande sorpresa potrebbe essere quella di Nicolò Zaniolo punta con Charles De Ketelaere e Ademola Lookman dietro. Alternative in panchina non ci sono, l’unica soluzione ulteriore è Mario Pasalic avanzato. Se l’ha problemi in difesa ed è partita verso l’Arabia Saudita senza Benjamin Pavard e Francesco Acerbiinvece vivrà la stessa situazione in attacco.