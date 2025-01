Inter-news.it - In casa Inter c’è veramente un problema coi minuti di Frattesi?

Inci si trova di nuovo a discutere del minutaggio di. Ma è vero che gioca poco? La risposta è no, anche se nell’ultimo mese effettivamente qualcosa è cambiato.VOCI CICLICHE – Parlare diè ormai un fatto ciclico in. Che sia il suo inserimento, il suo rendimento in nazionale o il suo minutaggio, c’è sempre un rumore di fondo che lo riguarda. Ed è quasi sempre in chiave negativa, come lamento. Oggi, nuovamente si parla di una sorta di mal di pancia del giocatore, scontento del suo ruolo e del suo minutaggio in nerazzurro. Ma è vero che l’ex Sassuolo gioca poco?DI GIOCO – La risposta secca è no. Adesso la articoliamo.è il quarto centrocampista per minutaggio in. I suoi 927sono superati solo da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo al campo.