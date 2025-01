Lanazione.it - Il veglione da incubo: minaccia commensali con ascia e coltello, poi tenta di sfilare pistola a carabiniere

Volterra, 2 gennaio 2024 – In evidente stato di alterazione da alcol stava per ferire gravemente alcunidurante la notte di Capodanno. Una festa tranquilla degenerata in violenza. Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Volterra con le accuse diaggravata, resistenza a pubblico ufficiale eta rapina. La serata, iniziata con i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno, ha preso una piega drammatica quando l'uomo, in evidente stato di alterazione presumibilmente dovuto all'abuso di alcol, ha iniziato are di morte alcuni. La scena è diventata ancora più inquietante quando l'aggressore ha estratto un'e unda cucina, brandendoli contro i presenti. Fortunatamente, le armi sono state successivamente sequestrate dai Carabinieri, evitando conseguenze ben peggiori.