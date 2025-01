Ilrestodelcarlino.it - Il tuffo compie 30 anni. Decine di coraggiosi per il primo bagno. E tantissimi tifosi

Il tradizionaledi Capodanno ha compiuto trent’. A salutare il 2025 c’erano, ieri mattina, circa 60nuotatori, uomini e donne, che hanno sfidato la bassa temperatura tuffandosi nel tratto di mare in fondo a viale Trieste, poco prima del porto. Ilin solitaria risale al 1995 ed era stato fatto da Alessandro Bischi che è l’unico a poter dire di non aver saltato mai un’edizione. "Ma è la prima in veste di papà perché nel 2024 è nato mio figlio – ha commentato l’organizzatore dell’iniziativa che, in questi trent’, è stata accolta con entusiasmo dapesaresi e non solo –. Tra qualche anno si tufferà anche il piccolo". Il bimbo, coperto bene, era anche lui presente ieri mattina in spiaggia insieme a un pubblico di centinaia di pesaresi. Insieme a Bischi tanti altri decani della tradizione tra cui la nutrizionista Sara Ranocchi e il consigliere comunale Marco Lanzi.