Il remake diretto da Robert Eggers si ferma all' estetica e non penetra nelle viscere della poesia vampiresca

Gotico, affascinante e visivamente seducente. E purtroppo anche troppo calligrafico, citazionista.mente bello, ma senz'anima. Nosferatu di Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse, The Northman) è un'operazione che sembra voler confezionare il film horror definitivo incentrato sull'iconografia del Vampiro. C'è di tutto un po', dall'ombra del mostro che si staglia lungo le scale (come nel film di Murnau del 1922), ai topi e alla città appestata (come nel film di Werner Herzog del 1979). Dalle suggestioni romantiche e decadenti del Dracula di Francis Ford Coppola del 1992 alla ridondante allegoria-sessuale, con cui la saga di Twilight ha costruito le sue fortune commerciali. Fin dalle prime immagini, Eggers trasporta il pubblico in un universo gotico, minuziosamente costruito.