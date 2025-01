361magazine.com - I matrimoni vip che si terranno nel 2025

vip: Tante le coppie famose che si giureranno amore eterno per questo nuovo anno che è appena iniziatoSe il 2024 è stato costellato dasuper attesi come quello di Cecilia e Ignazio Moser, anche ilpromette momenti bellissimi tra le coppie vip che giungeranno all’altare per dirsi sì. Ilo più atteso quest’anno è sicuramente quello tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.La figlia di Eros e Michelle Hunziker sta insieme al padre di suo figlio Cesare da sette anni e la proposta dio è arrivata a Londra nello stesso luogo dove la coppia si era conosciuta.Programmato per ilanche ilo dell’attore Salvatore Esposito e della fidanzata Paola Rossi. L’attore di Gomorra ha chiesto la mano alla fidanzata sulla pista di ghiaccio davanti al Rockefeller Center Christmas Tree di New York.