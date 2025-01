Ilrestodelcarlino.it - Grazie alla app scopre il ladro e manda la foto alla polizia

Bologna, 2 gennaio 2025 – Ha visto ilentrare nella propria antinatelecamera collegataapp che lo avvisato sul telefono di quella intrusione non autorizzata. E, anzi, permettedi scoprire che sono state cinque le cantine depredate, tutte nello stesso palazzo. Così un cittadino residente in via Gobetti, in Bolognina, ha dato l’rme che ha consentito poi l’arresto del. Tutto è iniziato ieri mattina con la telefonata del cittadino: il proprietario vede un uomo che entra nella cantina senza autorizzazione. Intanto, si precipita a casa e incrocia, nella zona delle cantine un sconosciuto con in mano alcuni attrezzi da scasso che scappa appena lo vede. Le volenti dellaarrivano in pochi minuti: rintracciano e bloccano il fuggiasco poco lontano, in via Fioravanti.