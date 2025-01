Anteprima24.it - Festività natalizie, sorridono i cinema della città

Tempo di lettura: 2 minutiE’ davvero confortante assistere ad un visibile incremento degli spettatori nelle sale. Nonostante la crisi profonda in cui versa ilnegli ultimi anni, soprattutto a causa delle piattaforme televisive eloro più comoda fruibilità, acuita nella nostraanche dal fatto che le sale sono ubicate ormai tutte al di fuori dal perimetro urbano – e quindi di non facile raggiungibilità da parte di giovanissimi e anziani che di norma costituiscono una ampia percentuale di utenza – la tradizionefruizionetografica nel periodo natalizio resta comunque notevole. Non ci sono più i cine panettoni che ai tempi d’oro causavano folla ai botteghini – anche di intere famiglie che per il resto dell’anno non frequentavano le sale – ma l’offerta in questo periodo è stata comunque variegata: ‘Mufasa – Il Re Leone’, uno dei titoli con il maggiore incasso al box office, ‘Diamanti’, ‘Io e te dobbiamo parlare’, ‘Conclave’ e tanti altri.