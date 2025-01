Gamberorosso.it - Donatella Rettore e BigMama elogiano il Prosecco (e lo Spritz) nel nuovo tormentone del 2025

Non solo il record produttivo e dell’export. A consacrare il successo delle bollicine del Triveneto arriva anche la nuova canzone di, dal titolo Disco. La cantautrice veneta, in un inno alla leggerezza e alla convivialità, afferra subito il punto, aggiungendo un sottotitolo inequivocabile al testo:, c'est chic. D'altronde chi oggi dicedice(e, in parte, viceversa). I malpensanti potrebbero anche vederci uno sberleffo in lingua francese per i cugini d’Oltralpe, anche loro “vittime” del successo della combo “vino-cockatil” all’italiana.In uscita il duetto«Bevilo, bevilo, bevilo, bevilo tutto (, c'est chic)» è il martellante ritornello della canzone, uscita in una prima versione inedita proprio sotto le feste e protagonista anche del Capodanno televisivo di Raiuno, prima della chiusa poco elegante a microfoni accesi di Angelo dei Ricchi e Poveri (forse anche lui sotto l'effetto di qualchedi troppo).