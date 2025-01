Liberoquotidiano.it - Disordini Capodanno in piazza Dumo a Milano, Salvini: Andale, non servite qui, tornate a casa vostra

(Agenzia Vista) Roma, 01 gennaio 2025 "Questo è un Paese che offre una sanità gratuita, una scuola gratuita, integrazione,, futuro. Ecco, se qualcuno arriva in Italia e la sera diinvece di divertirsi con gli amici va a far casino inDuomo, sventolando le sue bandierine, dicendo italiani di merda, Italia di merda e poliziotti di merda,, tornare da dove siete arrivati, non c'è bisogno di voi." Così il Ministro dei trasporti Matteoin una diretta Facebook per fare gli auguri di buon 2025. Courtesy: FacebookFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev