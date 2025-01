Dilei.it - Chi era Rosita Missoni, morta a 93 anni e co-fondatrice della casa di moda

Triste momento per il mondo, che deve dare l’ultimo saluto a. La stilista co-disi è spenta all’età di 93il 2 gennaio 2025, lasciando un vuoto in tutte le persone che fin dalla nascita del marchio hanno apprezzato il gusto e la creatività di una donna che ha saputo faresua passione un caposaldo.Chi eraJelminiUna vita vissuta immersa nel mondoquella di: nata a Golasecca, in provincia di Varese, da una famiglia di artigiani tessili nel 1931,Jelmini ha conosciuto la bellezza dei tessuti e dei capi ben confezionati fin da bambina. I suoi genitori lavoravano infatti all’internofabbrica fondata dai nonni materni, permettendole di vedere da vicino il lavoro tessile.