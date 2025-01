Ilfattoquotidiano.it - Cecilia Sala, l’Italia alzi la voce con Usa e Nato

di Michele Versace Il 17 febbraio 2003 veniva rapito a Roma Abu Omar, da uomini della Cia, in collaborazione con le nostre forze dell’ordine, contro ogni regola del diritto internazionale. Da quel momento i rapporti tra il nostro paese e il mondo islamico cominciarono a deteriorarsi; era l’inizio dello svilimento oltre misura della nostra sovranità nazionale.Oggi abbiamo una giornalista italiana incarcerata per ritorsione dal governo iraniano, che non ha gradito l’arresto del loro ingegnere Mohammad Abedini, accusato di aver progettato il sistema di guida dei droni iraniani, e perciò ricercato dalla “giustizia” americana. A ciò si sommano le pressioni che Washington esercita sul nostro governo per non attuare l’eventuale “scambio di prigionieri”, perché la vita umana conta solo se si tratta della loro, come hanno già dimostrato vicende come la strage del Cermis.