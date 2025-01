Quotidiano.net - Calciatore denuncia: "Pestato dalla polizia perché sono nero"

La notorietà Stephane Omeonga l’avrebbe preferita in campo e non per un episodio di cronaca nera e razzismo accadutogli il giorno di Natale e rivelato solo in queste prime ore del 2025. L’exdi Genoa (25 partite in serie A), Avellino e Pescara (56 gare in B, ma sempre senza lo straccio di un gol) è stato fatto scendere "con la forza" – ha scritto su Instagram – dall’aereo che da Fiumicino l’avrebbe portato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Una volta a terra è stato fatto sdraiare e, a suo dire, "umiliato". Il giocatore belga – 28 anni, famiglia originaria della Repubblica Democratica del Congo, lui nato vicino Liegi – gioca dal 2023 nell’Ihud Bnei Sakhnin, serie B israeliana. E qui il mistero si fa ancora più fitto: la Polaria è intervenuta dopo la verifica dei documenti di volo da parte di capo scalo e pilota della compagnia mediorientaleil giocatore risultava "indesiderato" e inserito nella black list di chi non può entrare in Israele.