Ilrestodelcarlino.it - Appuntamenti per bambini a casa Vignuzzi e all’Ottolenghi

Anche nei primi giorni del nuovo anno sono previsti alcuninelle biblioteche del territorio comunale di Ravenna. Il primo evento del 2025 sarà domani pomeriggio, alle 16.30, alla biblioteca ’Ada Ottolenghi’ di Marina di Ravenna, dove si terrà ’Tombola e tè in biblioteca’, con l’invito a portare con sé la propria tazza mentre le bibliotecarie offriranno al pubblico tè, infusi e biscotti (prenotazione consigliata scrivendo una mail all’indirizzo [email protected] oppure telefonando al numero 0544-538901. Invece sabato alle 11, a, in occasione di ’Una calza di libri’, ci sarà un laboratorio dedicato alla creazione di libri dai formati insoliti; dai libri-ai libri-giocattolo, dai libri-sonaglio ai libri-fiore. Non mancheranno dolcetti. Il laboratorio è rivolto a bambine edai 5 ai 10 anni ed è a cura di ’Immaginante’.