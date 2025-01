Dilei.it - Angelo Sotgiu si scusa dopo la gaffe di Capodanno su Rai1. Ma è polemica

Non si è placata laper ladeldi: L’Anno che Verrà, condotto da Marco Liorni, è destinato a passare alla storia del 2025: poco prima del conto alla rovescia, i presenti e i telespettatori hanno sentito chiaramente una voce fuori campo con un insulto.si èto per la parolaccia, ma in molti hanno condannato l’episodio sui social.di, ladidei Ricchi e Poveri: le scuseIl primo arsi per quanto successo sul palco deldiè stato Marco Liorni. Perché quello che è successo è di fatto un episodio condannabile: “Me lo aprite il microfono? Ho il microfono chiuso, teste di ca###”, una frase che si è sentita chiaramente poco prima dello scoccare della mezzanotte e del nuovo anno. Ad averla proferitadei Ricchi e Poveri, riferita nei confronti dei tecnici e della regia per il microfono spento, che alla fine era acceso.