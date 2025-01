Tg24.sky.it - Abedini, parere negativo sui domiciliari dalla procura di Milano

E' arrivatotrice generale diFrancesca Nanni ilalla richiesta degli arrestipresentatadifesa di MohammadNajafabadi, l'iraniano arrestato alo scorso 16 dicembre. Ora la parola passa ai giudici della Corte di Appello, tramite un'udienza che sarà fissata nei prossimi giorni. La vicenda si intreccia in qualche modo alla detenzione di Cecilia Sala in Iran."Per quanto riguarda Mohammad, che è al momento in stato di detenzione cautelare su richiesta delle autorità degli Stati Uniti, il Governo ribadisce che a tutti i detenuti è garantita parità di trattamento nel rispetto delle leggi italiane e delle convenzioni internazionali". Lo afferma una nota di Palazzo Chigi dopo il vertice sul caso della giornalista italiana, detenuta in Iran.