Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-01-2025 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto prudenza sulla A24Teramo è avvenuto un incidente tra Castel Madama e lo svincolo di Vicovaro Mandela in direzione Teramo e ci sono le ville all’infernetto sulle strade della capitale Per ora non si rilevano difficoltà nella Basilica di Santa Maria Maggiore tra poco la cerimonia di apertura della Porta Santa chiusa il transito via e Piazza dell’esquilino via Liberiana e Piazza Santa Maria Maggiore dettagli di questa ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità