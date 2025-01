Rashford tiene colloqui con la principale agenzia sportiva mentre crescono le voci sull’uscita dello United

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-01 14:44:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Secondo quanto riportato, Marcusha tenutocon un’importantenel tentativo di far approvare l’allontanamento dal Manchesterquesto mese.Secondo The Sun, il 27enne è stato in contatto con Stellar, la stessache ha contribuito a facilitare il trasferimento di Gareth Bale da 86 milioni di sterline al Real Madrid dal Tottenham Hotspur nel 2013.Sul suo sito web, Stellar pretende di “creare le migliori opportunità affinché i talenti possano massimizzare la propria carriera e raggiungere le proprie ambizioni”.è attualmente rappresentato dal fratello Dwaine Maynard, ma The Sun afferma anche che è disposto a unirsi a Stellar per garantire un trasferimento.