Petardi e spari: tra i feriti in Puglia un bambino di sei anni Notte di capodanno

A Bari diversiper lo scoppio di. Nel capoluogo un ragazzo ha invece denunciato di essere stato ferito a colpi di pistola. È stato trasportato al policlinico da due amici. Indagini in corso.Taranto: trecon ustioni al volto e alle mani. C’è chi, in via Cesare Battisti, ha sparato colpi di pistola in aria.A Foggia un ragazzo ha perso alcune dita di una mano per lo scoppio di un petardo. A Copertino un ferito e ad Andria è rimasto ferito ad una mano, per sparare con una pistola a salve, undi sei. Trasportato al policlinico di Bari, si teme possa perdere l’uso di un dito.pernel foggiano, una ragazza a Mattinata (lesione ad un occhio) e uno ad Ordona, con ferite ad una mano.Tra i dprovocati, quello alla facciata di un supermercato di Taranto.