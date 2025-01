Anteprima24.it - Napoli, Manfredi: “Che sia un 2025 di pace e solidarietà”

Tempo di lettura: 2 minuti“Che sia undi, di serenità, di crescità della città e anche di condivisione con i tanti che oggi stanno più in difficoltà e hanno bisogno di avere una mano tesa.è stata sempre una città dell’inclusione, dell’aiuto e oggi, in un momento difficile sia nazionale che internazionale, abbiamo il dovere di esaltare questi grandi doveri che sono alla base della civiltà napoletana”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, a margine del concerto di Capodanno a Piazza Plebiscito.“Auguro ai napoletani – ha aggiunto – di continuare questo percorso, di credere in loro stessi, nel grande valore della nostra città, della nostra cultura, della nostra impresa, della nostra creatività.può raggiungere livelli straordinari, ha bisogno di crederci, di lavorare.