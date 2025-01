Mistermovie.it - Mister Movie | La Seconda Stagione di Squid Game Stabilisce Nuovi Record su Netflix

Ladiha fatto un debutto straordinario, battendodi ascolti e consolidando la serie come uno dei più grandi successi nella storia di. Dal suo rilascio il 26 dicembre 2024, la nuovaha raggiunto numeri impressionanti, confermando l’amore globale per questa serie distopica.Numeri daper la2 diclass="wp-block-heading">Secondo i dati ufficiali di, ladiha registrato ben 68 milioni di visualizzazioni nel suo weekend di apertura, ottenendo un totale di 487,6 milioni di ore di visione nei primi quattro giorni dalla sua première. Questi numeri non solo segnano un successo straordinario, ma stabiliscono anche un nuovoper, superando il precedente picco di 50,1 milioni di visualizzazioni registrato da Mercoledì nel 2022.