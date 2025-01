Pianetamilan.it - Milan, primo colpo per Conceicao? Altri due nomi nel mirino. Ibrahimovic e Leao…

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Ilperdue possibilidal mercato. Chi recupera per la Supercoppa contro la Juventus? La mossa di. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianeta.it' oppure scorrendo le prossime schede. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA Ilha svolto nel pomeriggio (15:30 ora italiana) ilallenamento a Riyadh (Arabia Saudita) dove prenderà parte alla 'Final Four' della Supercoppa Italiana: venerdì 3 gennaio, alle 20:00 ora italiana, all'Al-Awwal Park, sarà infatti in programma la seconda semifinale della competizione contro la Juventus di Thiago Motta. Arrivano notizie positive, per il nuovo allenatore Sergio, sul fronte Christian Pulisic. L'esterno offensivo statunitense, infatti, si è allenato ancora in gruppo e, pertanto, è recuperato per la partita contro i bianconeri.