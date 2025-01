Gqitalia.it - Le serie tv più attese del 2025, tra capolavori annunciati, prequel e strazianti addii

Leggi su Gqitalia.it

Letv delcircondate da maggiore hype promettono davvero tante cose, tra attesissimi ritorni e qualche addio, nuove interessanti proposte e adattamenti da opere letterarie, sguardi intimi e appassionati. Dalla fantascienza alla comedy, dall'azione al drama, ce ne è davvero per tutti i gusti. Belle notizie per i fan di Shondaland così come per quelli della Marvel, pronti ad accogliere i beniamini più amati e a conoscerne di nuovi. E ricca appare l'offerta del nostro Belpaese, dove troviamo vari titoli, a dimostrazione di quanto viva e cruciale sia l'arte per il piccolo schermo. Ma non finisce qui.Letv piùdelEcco quindi la lista dellepiùdel, da tenere sempre sott'occhio nel corso dell'anno, così da non perdere neanche un appuntamento tra i più immancabili.