Oasport.it - Jannik Sinner, Capodanno con Ciccone e due piloti della Ferrari. Ora la partenza per l’Australia

In attesa di volare in Australia per i primi impegni agonisticinuova stagione,ha trascorso la notte di San Silvestro con gli amici a Montecarlo, dove risiede. Nello specifico, il numero 1 del tennis mondiale è stato ospite di Antonio Giovinazzi (a sua volta residente nel Principato di Monaco) per festeggiaree ricaricare ulteriormente le batterie in vistatournée aussie.Giovinazzi ha scelto infatti di organizzare una cena tra amici per salutare il 2024, invitando anche altri sportivi italiani come il ciclista Giulio(seduto a tavola proprio di fronte a, come si evince dalle foto pubblicate sui social da alcuni protagonistiserata) ed il compagno di squadra Alessandro Pier Guidi (pilotanel WEC, vincitore24 Ore di Le Mans nel 2023).