Il ritorno di Philomena Cunk, e l’arte di sfottere gli scemi del villaggio globale

Se dio sa tutto quel che pensiamo, non rappresenta un incubo per il garante della privacy? E questo dio con un caratteraccio che vuole dettare lui le regole, non sarà un narcisista tossico? E, se non è provata né l’esistenza di dio né quella di suo fratello, chi ci dice che l’universo non l’abbia creato il fratello?Mosè era l’influencer di maggior successo ai tempi dell’Antico Testamento? Com’è possibile che a Michelangelo non colasse la pittura negli occhi dipingendo un soffitto? È più difficile entrare nel regno dei cieli dopo la Brexit?I sei giorni in cui sarebbe stato creato l’universo sembrano pochi solo perché non teniamo conto che dio non veniva continuamente interrotto dalle notifiche dell’iPhone? E come ha fatto dio a ridurre i comandamenti a solo dieci, quando i termini e le condizioni che devi accettare per usare l’iPhone sono molti di più?è tornata, credo arrivi su Netflix domani per noialtri del continente, ma gli inglesi che son più fortunati hanno potuto finire l’anno con “on life”.