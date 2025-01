Tpi.it - Il primo Natale: tutto quello che c’è da sapere sul film con Ficarra e Picone

Leggi su Tpi.it

Il: trama, cast e streaming delsu Canale 5 conQuesta sera, mercoledì 1 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Ilitaliano del 2019 diretto e interpretato da. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio: ecco la trama, il cast e dove vederlo in streaming.TramaSicilia, 2019. La chiesa di un piccolo paesino, Rocca di Mezzo Sicula, organizza tradizionalmente un presepe vivente. A dirigere le preparazioni è il sacerdote della chiesa, Valentino, un prete pignolo e molto legato all’immagine del presepe iconografico, che ha delegato alla preghiera il compito di risolvere qualsiasi impedimento, tant’è che quando gli si pone un problema davanti prega al posto di agire. Nel frattempo Salvo, un goffo ed egoista ladro di reliquie religiose, dopo aver scoperto il valore di un bambinello custodito nella chiesa di Valentino, decide di rubarlo per guadagnarci.