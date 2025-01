Ilgiorno.it - Bimba di 7 anni trova una pistola in casa e spara un colpo: è in condizioni gravissime

Brescia – Una bambina di 7è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita da un proiettile esploso accidentalmente mentre stava maneggiando unacarica che hato in. È successo a Capodanno in un appartamento di Cardone Valtrompia, in provincia di Brescia. Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente, ma è probabile che l’arma non fosse sorvegliata. La piccola è stata portata in codice rosso all’ospedale e le suesono critiche. Sul posto i carabinieri stanno indagando per accertare i fatti.