Ascensore panoramico a Terracina, confermato il contributo dalla Regione Lazio

, 1 gennaio 2025 – LaLazio hailper il progetto di completamento per gli ascensori panoramici e il parcheggio in via dei Domenicani per un importo complessivo di euro 809.402,29. Nella Determinazione si prende atto del progetto di completamento approvato dal comune dicon deliberazione di Giunta Comunale del 17 giugno 2024 quale variante al progetto originario che nel 2006 aveva ottenuto ildellaLazio.Si tratta di un progetto in variante per il completamento dei lavori di realizzazione di un programma integrato per la mobilità sostenibile nel centro storico alto.Al progetto originario era stato applicato il tariffario del 2002 e del 2012, mentre il completamento in variante è stato rimodulato in base al prezziario del 2023.